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Тазиев Хаким Тазеевич

Место рождения

Татарская АССР, Дубьязский р-н, д. Дубьязы

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Тазиев Хаким Тазиевич Красноармеец __.__.1910 Татарская АССР, Дубьязский р-н, д. Дубьязы.
Рождение ребёнка
23.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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