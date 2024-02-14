Тазиев Хаким Тазеевич
Место рожденияТатарская АССР, Дубьязский р-н, д. Дубьязы
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Тазиев Хаким Тазиевич Красноармеец __.__.1910 Татарская АССР, Дубьязский р-н, д. Дубьязы.
Рождение ребёнка
23.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно