Демидова Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Марфа Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

01.01.1876

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Лузина Дария Николаевна

Отец ребёнка: Демидов Николай Тихонович

Долганы
Рождение ребёнка
1831

Сын: Демидов Яков Стефан

Отец ребёнка: Демидов Николай Тихонович

Долганы
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Демидов Николай Тихонович

Долганы
Рождение ребёнка
1835

Сын: Демидов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Тихонович

Долганы
Рождение ребёнка
1837

Сын: Демидов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Тихонович

Долганы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Николай Тихонович

Смерть
01.01.1876
Долганы
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