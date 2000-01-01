Демидова Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти01.01.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Лузина Дария Николаевна
Отец ребёнка: Демидов Николай Тихонович
Долганы
Рождение ребёнка
1831
Сын: Демидов Яков Стефан
Отец ребёнка: Демидов Николай Тихонович
Долганы
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Демидов Николай Тихонович
Долганы
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Демидов Николай Тихонович
Долганы
Рождение ребёнка
1837
Сын: Демидов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Демидов Николай Тихонович
Долганы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1876
Долганы