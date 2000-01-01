Демидов Николай Тихонович
Место рожденияДолганы
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Долганы
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Лузина Дария Николаевна
Мать ребёнка: Демидова Марфа Федоровна
Долганы
Рождение ребёнка
1831
Сын: Демидов Яков Стефан
Мать ребёнка: Демидова Марфа Федоровна
Долганы
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Демидова Марфа Федоровна
Долганы
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Демидова Марфа Федоровна
Долганы
Рождение ребёнка
1837
Сын: Демидов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Демидова Марфа Федоровна
Долганы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Марфа Федоровна
Смерть
Неизвестно