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Демидов Николай Тихонович

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Место рождения

Долганы

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Демидов Тихон Давыдович

Мать: Демидова Евдокия Максимовна

Долганы
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Лузина Дария Николаевна

Мать ребёнка: Демидова Марфа Федоровна

Долганы
Рождение ребёнка
1831

Сын: Демидов Яков Стефан

Мать ребёнка: Демидова Марфа Федоровна

Долганы
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Демидова Марфа Федоровна

Долганы
Рождение ребёнка
1835

Сын: Демидов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Демидова Марфа Федоровна

Долганы
Рождение ребёнка
1837

Сын: Демидов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Демидова Марфа Федоровна

Долганы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Марфа Федоровна

Смерть
Неизвестно
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