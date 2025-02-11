Валава Матрёна Яковлева
женский, родилась 1837, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Валав Дмитрий Артемьев1837 г.р.
Дети
Валав Григорий Дмитриев1857 г.р.
(Валава) Евдокия Дмитриева20.02.1867 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Валав Дмитрий Артемьев
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
20.02.1867
Дочь: (Валава) Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Валав Дмитрий Артемьев
Рождение ребёнка
30.12.1876
Дочь: (Валава) Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Валав Дмитрий Артемьев
Смерть
Неизвестно