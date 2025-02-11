Валава Матрёна Яковлева 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Валава Матрёна Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1837, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Валав Дмитрий Артемьев1837 г.р.
Дети
Валав Григорий Дмитриев1857 г.р.
(Валава) Евдокия Дмитриева20.02.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валав Дмитрий Артемьев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Валав Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Валав Дмитрий Артемьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

20

Рождение ребёнка
20.02.1867

Дочь: (Валава) Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Валав Дмитрий Артемьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.12.1876

Дочь: (Валава) Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Валав Дмитрий Артемьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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