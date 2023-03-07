Валав Дмитрий Артемьев
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Артемий Савинов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Валава Матрёна Яковлева
Место жительства
1858
20
Рождение ребёнка
20.02.1867
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Валава Матрёна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валава Матрёна Яковлева
Смерть
Неизвестно