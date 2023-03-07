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Валав Дмитрий Артемьев

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Артемий Савинов

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Валав Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Валава Матрёна Яковлева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
20
Рождение ребёнка
20.02.1867

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Валава Матрёна Яковлева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валава Матрёна Яковлева

Смерть
Неизвестно
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