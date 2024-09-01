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Злотников Андрей Данилович

Место рождения

Титинки

Дата рождения

1894

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Злотников Данил Афанасьевич

Мать: Злотникова Анна

Титинки
Работа или профессия
Неизвестно
Гомель, Гомельская область
Кузнец Гомельского ВРЗ.
Образование
С 1901 по 1903
Титинки, Гомельская волость, Гомельский уезд
Получил начальное образование, окончив школу грамоты в Титинках.
Бракосочетание
1916

Жена: Злотникова Мария Прохоровна

Титинки, Гомельская волость, Гомельский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1917

Дочь: Харлап Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Злотникова Мария Прохоровна

Титинки, Гомельская волость, Гомельский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1918

Сын: Злотников Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Злотникова Мария Прохоровна

Титинки, Гомельская волость, Гомельский уезд
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Фейгин Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Злотникова Мария Прохоровна

Титинки, Гомельская волость, Гомельский уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Злотников Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Злотникова Мария Прохоровна

Титинки, Гомельская волость, Гомельский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1926

Сын: Злотников Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Злотникова Мария Прохоровна

Титинки, Гомельская волость, Гомельский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1929

Сын: Злотников Николай Андреевич

Мать ребёнка: Злотникова Мария Прохоровна

Титинки, Гомельская волость, Гомельский уезд
Смерть
1932
Титинки, Гомельская волость, Гомельский уезд
Умер от сердечного заболевания (был сердечником).

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