Злотников Андрей Данилович
Место рожденияТитинки
Дата рождения1894
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Злотников Данил Афанасьевич
Мать: Злотникова Анна
Титинки
Работа или профессия
Неизвестно
Гомель, Гомельская область
Кузнец Гомельского ВРЗ.
Образование
С 1901 по 1903
Получил начальное образование, окончив школу грамоты в Титинках.
Бракосочетание
1916
Рождение ребёнка
24.06.1917
Дочь: Харлап Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Злотникова Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
18.11.1918
Сын: Злотников Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Злотникова Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Фейгин Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Злотникова Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Злотников Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Злотникова Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
08.07.1926
Мать ребёнка: Злотникова Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
18.10.1929
Сын: Злотников Николай Андреевич
Мать ребёнка: Злотникова Мария Прохоровна
Смерть
1932
Умер от сердечного заболевания (был сердечником).