Злотникова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Злотников Андрей Данилович
Отец ребёнка: Злотников Данил Афанасьевич
Титинки
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Злотникова Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Злотников Данил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Злотникова Анна Даниловна
Отец ребёнка: Злотников Данил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Злотников Александр Данилович
Отец ребёнка: Злотников Данил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Злотников Валентин Данилович
Отец ребёнка: Злотников Данил Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.03.1907
Сын: Злотников Константин Данилович
Отец ребёнка: Злотников Данил Афанасьевич
Смерть
Неизвестно