Злотникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злотникова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злотников Данил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Злотников Андрей Данилович

Отец ребёнка: Злотников Данил Афанасьевич

Титинки
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Злотникова Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Злотников Данил Афанасьевич

Титинки, Гомельская волость, Гомельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Злотникова Анна Даниловна

Отец ребёнка: Злотников Данил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Злотников Александр Данилович

Отец ребёнка: Злотников Данил Афанасьевич

Титинки, Гомельская волость, Гомельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Злотников Валентин Данилович

Отец ребёнка: Злотников Данил Афанасьевич

Титинки, Гомельская волость, Гомельский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1907

Сын: Злотников Константин Данилович

Отец ребёнка: Злотников Данил Афанасьевич

Титинки, Гомельская волость, Гомельский уезд
Смерть
Неизвестно

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