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Тихонов Иван Федорович

Место рождения

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1906

Дата смерти

25.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Тихонов Федор Алексеевич

Мать: Тихонова Анна Михайловна

Янтиково, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Захоронение (военное)
25.09.1942
Смерть
25.09.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Погиб под Сталинградом в Великой Отечественной войне. Похоронен в деревне Орловка Сталинградской области
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