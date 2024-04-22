Тихонов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти25.09.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Тихонов Федор Алексеевич
Мать: Тихонова Анна Михайловна
Захоронение (военное)
25.09.1942
Смерть
25.09.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Погиб под Сталинградом в Великой Отечественной войне. Похоронен в деревне Орловка Сталинградской области