Любовь Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Лаврентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1845 ст.

Муж: Алексей Феклистов

Рождение ребёнка
03.03.1846 ст.

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Феклистов

Рождение ребёнка
28.10.1847 ст.

Дочь: Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Феклистов

Скрылево, Ушаковская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1849 ст.

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Феклистов

Скрылево, Ушаковская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1852 ст.

Дочь: Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Феклистов

Скрылево, Ушаковская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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