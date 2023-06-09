Любовь Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1845 ст.
Муж: Алексей Феклистов
Рождение ребёнка
03.03.1846 ст.
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Феклистов
Рождение ребёнка
28.10.1847 ст.
Дочь: Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Феклистов
Рождение ребёнка
08.11.1849 ст.
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Феклистов
Рождение ребёнка
01.08.1852 ст.
Дочь: Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Феклистов
Смерть
Неизвестно