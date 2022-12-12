Ирина Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Азар Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Артемьев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ефим Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Артемьев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Артемьев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Георгий Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульян Артемьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно