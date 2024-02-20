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Корсун Петр Филиппович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Корсун Филипп Тихонович

Мать: Корсунова Агрепина Алексеева

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. , ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Артемовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь,и/р 1781г. ЦГИАК , Ф - 1989-1-576
Рождение ребёнка
02.09.1782

Сын: Корсун Иван / Иоанн / Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Артемовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1782г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-578
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Корсун Тихон Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Артемовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. , ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
08.02.1788

Сын: Корсун Федор Филиппович

Мать ребёнка: Татьяна Артемовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Артемовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г.,ЦГИАК,Ф - 1989-1-632
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Артемовна

Смерть
Неизвестно
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