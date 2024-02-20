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Корсун Тихон Петрович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Корсун Петр Филиппович

Мать: Татьяна Артемовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. , ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Корсун Федор Тихонович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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