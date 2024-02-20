Корсун Тихон Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Корсун Петр Филиппович
Мать: Татьяна Артемовна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. , ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
Неизвестно