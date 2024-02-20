Корсунова Агрепина Алексеева
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1721
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г.,ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Корсун Филипп Тихонович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. , ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Корсун Лаврентий Филиппович
Отец ребёнка: Корсун Филипп Тихонович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь и/р 1781г. ЦГИАК , Ф - 1989-1-576
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно