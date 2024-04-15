Антоненко Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1895 ст.

Сын: Антоненко Харитон Иванович

Отец ребёнка: Антоненко Иван Герасимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-M?i=983&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.05.1897 ст.

Сын: Антоненко Исидор Иванович

Отец ребёнка: Антоненко Иван Герасимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96Q-K?i=147&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
1898

Сын: Антоненко Мирон Иванович

Отец ребёнка: Антоненко Иван Герасимович

Рождение ребёнка
26.07.1903 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Антоненко Иван Герасимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS92-7?i=649&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.12.1904 ст.

Сын: Антоненко Степан Иванович

Отец ребёнка: Антоненко Иван Герасимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHS-Y?i=830&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Иван Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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