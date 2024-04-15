Антоненко Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
27.09.1895 ст.
Сын: Антоненко Харитон Иванович
Отец ребёнка: Антоненко Иван Герасимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-M?i=983&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
18.05.1897 ст.
Сын: Антоненко Исидор Иванович
Отец ребёнка: Антоненко Иван Герасимович
https://www.familysearch.org/ | https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96Q-K?i=147&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Антоненко Иван Герасимович
Рождение ребёнка
26.07.1903 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Антоненко Иван Герасимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS92-7?i=649&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.12.1904 ст.
Сын: Антоненко Степан Иванович
Отец ребёнка: Антоненко Иван Герасимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHS-Y?i=830&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно