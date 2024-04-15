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Антоненко Харитон Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

27.09.1895 ст.

Дата смерти

04.03.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1895 ст.

Отец: Антоненко Иван Герасимович

Мать: Антоненко Агафья Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-M?i=983&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.09.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
04.03.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от коклюша | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C7-6?i=245&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
05.03.1896 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F993-Y?i=412&cc=3511744&cat=1008700
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