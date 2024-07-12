Крысина (Сазонова) Анастасия Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрысина (Сазонова) Анастасия Елисеевна

Крысина (Сазонова) Анастасия Елисеевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Сазонов Елисей Васильевич

Мать: Сазонова Дарья Никифоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крысин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Крысина Ольга Степановна

Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Крысин Василий Степанович

Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Бычкова (Крысина) Александра Степановна

Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Крысина Ксения Степановна

Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Крысина Гликерия Степановна

Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1853

Сын: Крысин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Крысин Иван Степанович

Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Крысин Иван Степанович2

Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1886
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.