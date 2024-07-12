Крысина (Сазонова) Анастасия Елисеевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Крысина Ольга Степановна
Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Крысин Василий Степанович
Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Бычкова (Крысина) Александра Степановна
Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Крысина Ксения Степановна
Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Крысина Гликерия Степановна
Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Крысин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Крысин Степан Иванович
Смерть
1886