Беркутова Мафруза Каримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беркутова Мафруза Каримовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беркутов Карим Юсупович

Мать: Беркутова Маргуба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадырлиева Пакизя Харуновна

Отец ребёнка: Кадырлиев Харун Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадырлиев Махмуд Харунович

Отец ребёнка: Кадырлиев Харун Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадырлиев Харун Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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