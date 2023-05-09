Беркутова Мафруза Каримовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беркутов Карим Юсупович
Мать: Беркутова Маргуба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадырлиева Пакизя Харуновна
Отец ребёнка: Кадырлиев Харун Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадырлиев Махмуд Харунович
Отец ребёнка: Кадырлиев Харун Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно