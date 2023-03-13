Калинина (Крыгина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина (Крыгина) Мария

Калинина (Крыгина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крыгинъ Корнилій

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1937

Сын: Калинин Иван

Отец ребёнка: Калининъ Александъ Николаевъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калининъ Александъ Николаевъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калининъ Александъ Николаевъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калининъ Александъ Николаевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калининъ Александъ Николаевъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close