Калинина (Крыгина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крыгинъ Корнилій
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1937
Сын: Калинин Иван
Отец ребёнка: Калининъ Александъ Николаевъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно