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Калинин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Калининъ Александъ Николаевъ

Мать: Калинина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Евдокия Григорьевна

Смерть
2007
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