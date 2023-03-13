Калинин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2007
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Калининъ Александъ Николаевъ
Мать: Калинина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007