Яковлева Пелагея Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Захар
Отец ребёнка: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Сотникова (Яковлева) Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: (Яковлева) Анна Сергеева
Отец ребёнка: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1795
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев
Рождение ребёнка
19.07.1798
Отец ребёнка: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев
Смерть
Неизвестно