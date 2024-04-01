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Яковлева Пелагея Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Захар

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Федор Сергеев?

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Яковлев Федот Казак Р.Ганькина Сергеев

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Сотникова (Яковлева) Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: (Яковлева) Анна Сергеева

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Яковлев Николай Казак Р. Ганькина Сергеев

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Яковлев Дмитрий Сергеев

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев

Рождение ребёнка
19.07.1798

Сын: Яковлев Василий Сергеев

Отец ребёнка: Яковлев Сергей Казак Р.Ганькина Яковлев

Смерть
Неизвестно

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