Егоров Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения27.05.1973
Дата смерти01.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1973
Отец: Егоров Владимир Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.09.2000
Жена: Егорова Ольга
Рождение ребёнка
20.01.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Ольга
Смерть
01.06.2006