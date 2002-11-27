Егоров Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения05.08.1948
Дата смерти27.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1948
Отец: Егоров Александр Фролович
Мать: Егорова Анна Степановна
Рождение ребёнка
13.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1973
Сын: Егоров Сергей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.11.2002