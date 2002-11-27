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Егоров Владимир Александрович

Место рождения

Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

05.08.1948

Дата смерти

27.11.2002

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1948

Отец: Егоров Александр Фролович

Мать: Егорова Анна Степановна

Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.05.1973

Сын: Егоров Сергей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
27.11.2002
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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