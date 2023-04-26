(Галаева) Таисия Никитична
Место рожденияДеревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Галаев Никита Наумович
Мать: Галаева Ксения Шинина
Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галаев Петр Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Галаева
Отец ребёнка: Галаев Петр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галаев Петр Никитич
Смерть
Неизвестно