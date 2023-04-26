(Галаева) Таисия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Галаева) Таисия Никитична

Место рождения

Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Галаев Никита Наумович

Мать: Галаева Ксения Шинина

Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галаев Петр Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Галаева

Отец ребёнка: Галаев Петр Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галаев Петр Никитич

Смерть
Неизвестно
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