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Галаев Никита Наумович

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1903

Отец: Галаев Наум Степанович

Мать: Галаева Екатерина Горжанова

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Галаев Петр Никитич

Мать ребёнка: Галаева Ксения Шинина

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Таисия Никитична

Мать ребёнка: Галаева Ксения Шинина

Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галаева Ксения Шинина

Смерть
Неизвестно
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