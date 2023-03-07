Галаев Никита Наумович
Место рождения
Дата рождения25.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1903
Рождение ребёнка
1923
Сын: Галаев Петр Никитич
Мать ребёнка: Галаева Ксения Шинина
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Таисия Никитична
Мать ребёнка: Галаева Ксения Шинина
Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галаева Ксения Шинина
Смерть
Неизвестно