Галаев Петр Никитич
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Галаев Никита Наумович
Мать: Галаева Ксения Шинина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таисия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Галаева
Мать ребёнка: Таисия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия Никитична
Смерть
Неизвестно