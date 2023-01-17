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Галаев Петр Никитич

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Галаев Никита Наумович

Мать: Галаева Ксения Шинина

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Галаева

Мать ребёнка: Таисия Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таисия Никитична

Смерть
Неизвестно
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