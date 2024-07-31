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Злотникова Валентина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Коковин Егор Алексеевич

Мать: Коковина Маремьяна филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корепанов Рудольф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злотников Виктор

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Кувалдина Нина Викторовна

Отец ребёнка: Злотников Виктор

Рождение ребёнка
1968

Сын: Корепанов Сергей Рудольфович

Отец ребёнка: Корепанов Рудольф

Рождение ребёнка
1974

Сын: Злотников Олег

Отец ребёнка: Злотников Виктор

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

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