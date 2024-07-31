Злотникова Валентина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корепанов Рудольф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Злотников Виктор
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Кувалдина Нина Викторовна
Отец ребёнка: Злотников Виктор
Рождение ребёнка
1968
Сын: Корепанов Сергей Рудольфович
Отец ребёнка: Корепанов Рудольф
Рождение ребёнка
1974
Сын: Злотников Олег
Отец ребёнка: Злотников Виктор
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан