Злотников Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Кувалдина Нина Викторовна
Мать ребёнка: Злотникова Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
1974
Сын: Злотников Олег
Мать ребёнка: Злотникова Валентина Егоровна
Смерть
Неизвестно