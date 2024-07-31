Злотников Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злотников Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злотникова Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Кувалдина Нина Викторовна

Мать ребёнка: Злотникова Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Злотников Олег

Мать ребёнка: Злотникова Валентина Егоровна

Смерть
Неизвестно

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