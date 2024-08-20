Дихеус Карл Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДихеус Карл Карлович

Дихеус Карл Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дихеус) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дихеус) Мария Карловна

Мать ребёнка: (Дихеус) ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Дочь: Щенкова (Дихеус) Магдалина Карловна

Мать ребёнка: (Дихеус) ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.