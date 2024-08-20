Дихеус Карл Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дихеус) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дихеус) Мария Карловна
Мать ребёнка: (Дихеус) ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Дочь: Щенкова (Дихеус) Магдалина Карловна
Мать ребёнка: (Дихеус) ?
Смерть
Неизвестно