(Дихеус) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дихеус Карл Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дихеус) Мария Карловна
Отец ребёнка: Дихеус Карл Карлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Дочь: Щенкова (Дихеус) Магдалина Карловна
Отец ребёнка: Дихеус Карл Карлович