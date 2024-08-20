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(Дихеус) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дихеус Карл Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дихеус) Мария Карловна

Отец ребёнка: Дихеус Карл Карлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Дочь: Щенкова (Дихеус) Магдалина Карловна

Отец ребёнка: Дихеус Карл Карлович

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