Кириченко Владимир Ильич
Место рожденияИнтумак
Дата рождения01.07.1948
Дата смерти11.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1948
Отец: Кириченко Илья Ильич
Мать: скрыто настройками приватности
Интумак
Рождение ребёнка
02.02.1976
Дочь: Зюнзюрова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Кириченко Раиса Владимировна
Алматы
Рождение ребёнка
26.04.1988
Дочь: Власова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Кириченко Раиса Владимировна
Чильчи, Тындинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1999
Тында, город Тында, Амурская область