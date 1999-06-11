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Кириченко Владимир Ильич

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Место рождения

Интумак

Дата рождения

01.07.1948

Дата смерти

11.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1948

Отец: Кириченко Илья Ильич

Мать: скрыто настройками приватности

Интумак
Рождение ребёнка
02.02.1976

Дочь: Зюнзюрова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Кириченко Раиса Владимировна

Алматы
Рождение ребёнка
26.04.1988

Дочь: Власова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Кириченко Раиса Владимировна

Чильчи, Тындинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириченко Раиса Владимировна

Смерть
11.06.1999
Тында, город Тында, Амурская область
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