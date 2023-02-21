Кириченко (Шестакова) Раиса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко (Шестакова) Раиса Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1950

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1950

Отец: Шестаков Владимир Иванович

Мать: Шестакова Людмила Антоновна

Рождение ребёнка
02.02.1976

Дочь: Зюнзюрова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Кириченко Владимир Ильич

Алматы
Рождение ребёнка
26.04.1988

Дочь: Власова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Кириченко Владимир Ильич

Чильчи, Тындинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириченко Владимир Ильич

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