Кириченко (Шестакова) Раиса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1950
Рождение ребёнка
02.02.1976
Дочь: Зюнзюрова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Кириченко Владимир Ильич
Алматы
Рождение ребёнка
26.04.1988
Дочь: Власова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Кириченко Владимир Ильич
Чильчи, Тындинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно