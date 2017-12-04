Шестакова (Легеза) Людмила Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Легеза) Людмила Антоновна

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

14.06.1930

Дата смерти

04.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1930

Отец: Легеза Антон Васильевич

Мать: Легеза Анна Фроловна

Ташкент
Бракосочетание
05.12.1949

Муж: Шестаков Владимир Иванович

Темиртау
Рождение ребёнка
16.12.1950

Дочь: Кириченко Раиса Владимировна

Отец ребёнка: Шестаков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1953

Сын: Шестаков Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Шестаков Владимир Иванович

Фрунзе
Рождение ребёнка
18.02.1959

Дочь: Капустина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Шестаков Владимир Иванович

Фрунзе, Киргизия
Бракосочетание
1979

Муж: Григорьев Георгий Семенович

Жансугуров
Смерть
04.12.2017
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