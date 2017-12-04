Шестакова (Легеза) Людмила Антоновна
Место рожденияТашкент
Дата рождения14.06.1930
Дата смерти04.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1930
Отец: Легеза Антон Васильевич
Мать: Легеза Анна Фроловна
Ташкент
Бракосочетание
05.12.1949
Темиртау
Рождение ребёнка
16.12.1950
Дочь: Кириченко Раиса Владимировна
Отец ребёнка: Шестаков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1953
Сын: Шестаков Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Шестаков Владимир Иванович
Фрунзе
Рождение ребёнка
18.02.1959
Дочь: Капустина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Шестаков Владимир Иванович
Фрунзе, Киргизия
Бракосочетание
1979
Жансугуров
Смерть
04.12.2017