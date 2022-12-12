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Кириченко Илья Ильич

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Место рождения

Красноярское, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1900

Дата смерти

10.06.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Кириченко Илья

Мать: не указана

Красноярское, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.06.1932

Дочь: Шпека Нина Ильинична

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Интумак, Илийский район, Алматинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
18.04.1939

Сын: Кириченко Виктор Ильич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Интумак
Рождение ребёнка
01.07.1948

Сын: Кириченко Владимир Ильич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Интумак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.06.1962
Интумак
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