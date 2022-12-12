Кириченко Илья Ильич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти10.06.1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Кириченко Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1932
Дочь: Шпека Нина Ильинична
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Интумак, Илийский район, Алматинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
18.04.1939
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Интумак
Рождение ребёнка
01.07.1948
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Интумак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.06.1962
Интумак