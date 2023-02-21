Кириченко Виктор Ильич
Место рожденияИнтумак
Дата рождения18.04.1939
Дата смерти15.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1939
Отец: Кириченко Илья Ильич
Мать: скрыто настройками приватности
Интумак
Рождение ребёнка
12.04.1966
Сын: Погребецкий Андрей Викторович
Мать ребёнка: не указана
КЗ, Интумак, Илийский р-н, Алматинская область
Смерть
15.04.1992