Кириченко Виктор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко Виктор Ильич

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Место рождения

Интумак

Дата рождения

18.04.1939

Дата смерти

15.04.1992

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1939

Отец: Кириченко Илья Ильич

Мать: скрыто настройками приватности

Интумак
Рождение ребёнка
12.04.1966

Сын: Погребецкий Андрей Викторович

Мать ребёнка: не указана

КЗ, Интумак, Илийский р-н, Алматинская область
Смерть
15.04.1992
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