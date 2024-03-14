Смирнова (Зорина) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Зорина) Антонина Ивановна

Место рождения

Герасимово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

10.09.1943

Дата смерти

14.03.2024

Пол

Женский

Отец

Мать

1918 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1943

Отец: Зорин Иван Константинович

Мать: Завьялова Анна Александровна

Герасимово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1963

Муж: Смирнов Валентин Иванович

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1963 по 2024
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович

Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
14.03.2024
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
г.Шарья (больница)
Похороны
16.03.2024
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинское кладбище

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