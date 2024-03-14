Смирнова (Зорина) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.09.1943
Дата смерти14.03.2024
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович
Бракосочетание
Около 1963
Место жительства
С 1963 по 2024
Рождение ребёнка
09.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович
Смерть
14.03.2024
г.Шарья (больница)
Похороны
16.03.2024
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинское кладбище