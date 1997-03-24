Завьялова Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения01.09.1918
Дата смерти24.03.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1918
Крещение
01.09.1918
Бракосочетание
Около 1940
Рождение ребёнка
10.09.1943
Дочь: Смирнова (Зорина) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Зорин Иван Константинович
Рождение ребёнка
27.06.1952
Сын: Завьялов Константин Иванович
Отец ребёнка: Зорин Иван Константинович
Смерть
24.03.1997
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Похороны
26.03.1997