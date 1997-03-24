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Завьялова Анна Александровна

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Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

01.09.1918

Дата смерти

24.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1918

Отец: Завьялов Александр Осипович

Мать: Завьялова (Комиссарова) Ефросинья Гавриловна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Крещение
01.09.1918
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1940

Муж: Зорин Иван Константинович

Рождение ребёнка
10.09.1943

Дочь: Смирнова (Зорина) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Зорин Иван Константинович

Герасимово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.06.1952

Сын: Завьялов Константин Иванович

Отец ребёнка: Зорин Иван Константинович

Герасимово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
24.03.1997
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Похороны
26.03.1997
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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