Белокрилец Руслан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокрилец Руслан Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яудзема Алиса

Рождение ребёнка
25.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яудзема Алиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яудзема Алиса

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