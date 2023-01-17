Яудзема Алиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яудзема Алиса

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

30.07.1979

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1979

Отец: Яудземс Виктор Валентинович

Мать: Яудзема Ольга Ростиславовна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
05.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белокрилец Руслан Александрович

Рождение ребёнка
25.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белокрилец Руслан Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокрилец Руслан Александрович

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