Карпова Прасковья Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Спиридон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Карпов Федор Ефремович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Карпов Федор Ефремович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Карпов Федор Ефремович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Клещева (Карпова) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Карпов Федор Ефремович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Козлова (Карпова) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Карпов Федор Ефремович
Смерть
Неизвестно