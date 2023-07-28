Карпова Прасковья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Прасковья Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Спиридон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Федор Ефремович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Карпов Осип Федорович

Отец ребёнка: Карпов Федор Ефремович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Карпов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Карпов Федор Ефремович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Карпов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Карпов Федор Ефремович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Клещева (Карпова) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Карпов Федор Ефремович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Козлова (Карпова) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Карпов Федор Ефремович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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