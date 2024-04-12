Некрасов Захар Ефремович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
18.01.1801
Жена: Некрасова Анна Егорова
Рождение ребёнка
10.08.1802
Сын: Некрасов Андрей Захарович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Егорова
Рождение ребёнка
01.01.1804
Дочь: Мария Захарова
Мать ребёнка: Некрасова Анна Егорова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ксения Захарова
Мать ребёнка: Некрасова Анна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно