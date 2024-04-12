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Некрасов Захар Ефремович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Некрасов Ефрем Алексеев

Мать: Некрасова Фекла Гавриловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1801

Жена: Некрасова Анна Егорова

Рождение ребёнка
10.08.1802

Сын: Некрасов Андрей Захарович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1804

Дочь: Мария Захарова

Мать ребёнка: Некрасова Анна Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ксения Захарова

Мать ребёнка: Некрасова Анна Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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