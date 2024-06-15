Некрасова Анна Егорова 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анна Егорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Н Егор Иванов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Захар Ефремович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1801

Муж: Некрасов Захар Ефремович

Рождение ребёнка
10.08.1802

Сын: Некрасов Андрей Захарович

Отец ребёнка: Некрасов Захар Ефремович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1804

Дочь: (Некрасова) Мария Захарова

Отец ребёнка: Некрасов Захар Ефремович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Некрасова) Ксения Захарова

Отец ребёнка: Некрасов Захар Ефремович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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