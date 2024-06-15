Некрасова Анна Егорова
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Н Егор Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1801
Рождение ребёнка
10.08.1802
Сын: Некрасов Андрей Захарович
Отец ребёнка: Некрасов Захар Ефремович
Рождение ребёнка
01.01.1804
Дочь: (Некрасова) Мария Захарова
Отец ребёнка: Некрасов Захар Ефремович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Некрасова) Ксения Захарова
Отец ребёнка: Некрасов Захар Ефремович
Смерть
Неизвестно