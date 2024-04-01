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Пиголев Андрей Лавретьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Пигалев Лаврентий Васильевич

Мать: Пигалева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиголева Ефросинья Николавна

Военная служба
?.07.1941
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
71 сд (71 сд); 126 сп (126 сп); Пропал без вести; 126 сп 71 сд (126 сп, 71 сд)
Смерть
1941
Пропал без вести 1941

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