Пиголев Андрей Лавретьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Пигалев Лаврентий Васильевич
Мать: Пигалева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
?.07.1941
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
71 сд (71 сд); 126 сп (126 сп); Пропал без вести; 126 сп 71 сд (126 сп, 71 сд)
Смерть
1941
Пропал без вести 1941