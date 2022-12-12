Меднов Георгий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеднов Георгий Семёнович

Меднов Георгий Семёнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Меднов Семён Игнатович

Мать: не указана

село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Место жительства
Неизвестно
Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close