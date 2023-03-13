Мельниковъ Кирей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Мельниковъ Иванъ Александровъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Мельниковъ Созонъ
Мать ребёнка: Мельникова Татьяна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Мельниковъ Филиппъ
Мать ребёнка: Мельникова Татьяна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Мельниковъ Исакъ
Мать ребёнка: Мельникова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельникова Татьяна