Мельниковъ Кирей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниковъ Кирей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Мельниковъ Иванъ Александровъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Мельниковъ Созонъ

Мать ребёнка: Мельникова Татьяна

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Мельниковъ Филиппъ

Мать ребёнка: Мельникова Татьяна

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Мельниковъ Исакъ

Мать ребёнка: Мельникова Татьяна

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Татьяна

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