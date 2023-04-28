Мельникова (Таратунина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1750
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Таратунинъ Фадей
Рождение ребёнка
1771
Сын: Мельниковъ Созонъ
Отец ребёнка: Мельниковъ Кирей
Рождение ребёнка
1772
Сын: Мельниковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Мельниковъ Кирей
Рождение ребёнка
1785
Сын: Мельниковъ Исакъ
Отец ребёнка: Мельниковъ Кирей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельниковъ Кирей