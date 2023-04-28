Мельникова (Таратунина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Таратунина) Татьяна

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Таратунинъ Фадей

Мать: Таратунина Пелаге Степанова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Мельниковъ Созонъ

Отец ребёнка: Мельниковъ Кирей

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Мельниковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Мельниковъ Кирей

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Мельниковъ Исакъ

Отец ребёнка: Мельниковъ Кирей

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниковъ Кирей

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