Попелюх Прокофий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попелюх Прокофий Никитич

Место рождения

Сокольча, Житомирська область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Попелюх Никита Даниилович

Мать: не указана

Сокольча, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попелюх Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Попелюх Фотина Прокофьевна

Мать ребёнка: Попелюх Анна Ивановна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Попелюх Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Попелюх Анна Ивановна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Попелюх Антон Прокофьевич

Мать ребёнка: Попелюх Анна Ивановна

Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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