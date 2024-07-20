Попелюх Прокофий Никитич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Попелюх Никита Даниилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попелюх Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Попелюх Фотина Прокофьевна
Мать ребёнка: Попелюх Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Попелюх Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Попелюх Антон Прокофьевич
Мать ребёнка: Попелюх Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно