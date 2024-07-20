Попелюх Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Попелюх Фотина Прокофьевна
Отец ребёнка: Попелюх Прокофий Никитич
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Попелюх Прокофий Никитич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Попелюх Антон Прокофьевич
Отец ребёнка: Попелюх Прокофий Никитич
Смерть
Неизвестно