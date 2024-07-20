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Попелюх Анна Ивановна

Место рождения

Сокольча, Житомирська область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Сокольча, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попелюх Прокофий Никитич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Попелюх Фотина Прокофьевна

Отец ребёнка: Попелюх Прокофий Никитич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Попелюх Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Попелюх Прокофий Никитич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Попелюх Антон Прокофьевич

Отец ребёнка: Попелюх Прокофий Никитич

Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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