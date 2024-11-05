Григорьев-Петров (Потапов) Дометий(Дементий Дмитриевич 28.07.1829 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьев-Петров (Потапов) Дометий(Дементий Дмитриевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.07.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1829 ст.

Отец: Петров (Григорьев) Дмитрий Потапович

Мать: Иванова Анастасия Николаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.10.1849 ст.

Жена: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1851 ст.

Дочь: Потапова-Григорьева-Петрова (Дмитриева) Домника Дементьевна-Дометиевна

Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1853 ст.

Сын: Потапов-Григорьев-Петров--Миронов (Дмитриев) Петр Дометиевич-Дементьевич

Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1854 ст.

Сын: Потапов-Григорьев-Петров (Дмитриев) Михаил Дементьев

Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1858 ст.

Дочь: Потапова-Григорьева-Петрова (Дмитриева) Матрона Дементьевна

Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1861 ст.

Сын: Потапов-Григорьев-Петров (Дмитриев) Алексей Дементьевич

Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1862 ст.

Сын: Потапов-Григорьев-Петров (Дмитриев) Илья Дементьевич

Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1863 ст.

Сын: Потапов-Григорьев-Петров (Дмитриев) Феодор Дементьевич-Дометиевич

Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1865 ст.

Дочь: Потапова-Григорьева-Петрова (Дмитриева) Агафья Дометиевнв-Дементьевна

Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1866 ст.

Сын: Потапов-Григорьев-Петров-Миронов (Дмитриев) Лазарь Дементьевич-Дометиевич

Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1869 ст.

Дочь: Потапова-Григорьева-Петрова (Дмитриева) Агрипина Дометиевнв-Дементьевна

Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.03.1871 ст.

Дочь: Потапова-Григорьева-Петрова (Дмитриева) Мария Дометиевна-Дементьевна

Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.03.1871 ст.

Сын: Потапов-Григорьев-Петров (Дмитриев) Иаков (Яков) Дометиевич-Дементьевич

Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1872 ст.

Дочь: Потапова-Григорьева-Петрова (Дмитриева) Пелагея Дементьевна

Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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