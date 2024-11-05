Григорьев-Петров (Потапов) Дометий(Дементий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Дочь: Потапова-Григорьева-Петрова (Дмитриева) Домника Дементьевна-Дометиевна
Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична
Сын: Потапов-Григорьев-Петров--Миронов (Дмитриев) Петр Дометиевич-Дементьевич
Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична
Сын: Потапов-Григорьев-Петров (Дмитриев) Михаил Дементьев
Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична
Дочь: Потапова-Григорьева-Петрова (Дмитриева) Матрона Дементьевна
Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична
Сын: Потапов-Григорьев-Петров (Дмитриев) Алексей Дементьевич
Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична
Сын: Потапов-Григорьев-Петров (Дмитриев) Илья Дементьевич
Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична
Сын: Потапов-Григорьев-Петров (Дмитриев) Феодор Дементьевич-Дометиевич
Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична
Дочь: Потапова-Григорьева-Петрова (Дмитриева) Агафья Дометиевнв-Дементьевна
Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична
Сын: Потапов-Григорьев-Петров-Миронов (Дмитриев) Лазарь Дементьевич-Дометиевич
Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична
Дочь: Потапова-Григорьева-Петрова (Дмитриева) Агрипина Дометиевнв-Дементьевна
Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична
Дочь: Потапова-Григорьева-Петрова (Дмитриева) Мария Дометиевна-Дементьевна
Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична
Сын: Потапов-Григорьев-Петров (Дмитриев) Иаков (Яков) Дометиевич-Дементьевич
Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична
Дочь: Потапова-Григорьева-Петрова (Дмитриева) Пелагея Дементьевна
Мать ребёнка: Гавриилов-Миронова-Авраамова (Тимофеева) Дарья Никитична