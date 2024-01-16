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Кадочников Константин Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Кадочникова (Топкасова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
24.03.1936

Сын: Кадочников Юрий Константинович

Мать ребёнка: Худякова Кадочникова (Топкасова) Мария Михайловна

Кокуй, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
07.08.1938

Сын: Кадочников Владимир Константинович

Мать ребёнка: Худякова Кадочникова (Топкасова) Мария Михайловна

Кокуй, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
13.09.1940

Сын: Кадочников Геннадий Константинович

Мать ребёнка: Худякова Кадочникова (Топкасова) Мария Михайловна

Кокуй, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1942

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