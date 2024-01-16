Кадочников Константин Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1936
Рождение ребёнка
07.08.1938
Сын: Кадочников Владимир Константинович
Мать ребёнка: Худякова Кадочникова (Топкасова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
13.09.1940
Сын: Кадочников Геннадий Константинович
Мать ребёнка: Худякова Кадочникова (Топкасова) Мария Михайловна
Смерть
1942