Ковалева Феодосия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Феодосия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
30.01.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Павлович Ковалев
Рождение ребёнка
03.12.1903 ст.

Сын: Ковалев Савва Игнатьевич

Отец ребёнка: Ковалев Игнатий Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSS-B?i=676&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
04.03.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Герасим Павлович Ковалев
Рождение ребёнка
23.01.1905 ст.

Дочь: Ксения Игнатьевна

Отец ребёнка: Ковалев Игнатий Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQY-B?i=715&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.12.1906 ст.

Сын: Ковалев Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Ковалев Игнатий Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4L-3?i=891&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Игнатий Иванович

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