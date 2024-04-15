Ковалева Феодосия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
30.01.1903 ст.
Григорий Павлович Ковалев
Рождение ребёнка
03.12.1903 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Игнатий Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSS-B?i=676&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
04.03.1904 ст.
Герасим Павлович Ковалев
Рождение ребёнка
23.01.1905 ст.
Дочь: Ксения Игнатьевна
Отец ребёнка: Ковалев Игнатий Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQY-B?i=715&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.12.1906 ст.
Отец ребёнка: Ковалев Игнатий Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4L-3?i=891&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно